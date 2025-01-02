Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sitesinde yer alan bilgilere dayanarak, miladi takvime göre Aydın namaz vakitleri. İbadetlerini düzenli olarak yerine getirmek isteyenler için 3 Ocak 2025 Cuma günü Aydın’da sabah, akşam, öğle, ikindi, yatsı namazı saatleri hakkında bilgiler. Aydın’da sabah namazı saat kaçta kılınır? gibi sorular merak ediliyor. İşte 3 Ocak Cuma Aydın namaz vakitleri.
3 Ocak Cuma Aydın namaz vakitleri
Aydın sabah namazı vakti
Aydın’da sabah namazı imsak: 06.51
Aydın öğle namazı vakti
Aydın öğle namazı: 13.18
Aydın ikindi namazı vakti
Aydın ikindi namazı vakti: 15.48
Aydın akşam namazı vakti
Aydın akşam namazı: 18.09
Aydın yatsı namazı vakti
Aydın yatsı namazı vakti: 19.30
Aydın için haftalık namaz vakitleri
Aydın için haftalık namaz vakitleri listesi detaylı olarak yukarıdaki görselde yer almaktadır.
Kaynak: HABER MERKEZİ