Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sitesinde yer alan bilgilere dayanarak, miladi takvime göre Muğla namaz vakitleri. İbadetlerini düzenli olarak yerine getirmek isteyenler için 3 Ocak 2025 Cuma günü Muğla’da sabah, akşam, öğle, ikindi, yatsı namazı saatleri hakkında bilgiler. Muğla’da sabah namazı saat kaçta kılınır? gibi sorular merak ediliyor. İşte 3 Ocak Cuma Muğla namaz vakitleri.
3 Ocak Cuma Muğla namaz vakitleri
Muğla sabah namazı vakti
Muğla’da sabah namazı imsak: 06.48
Muğla öğle namazı vakti
Muğla öğle namazı: 13.16
Muğla ikindi namazı vakti
Muğla ikindi namazı vakti: 15.47
Muğla akşam namazı vakti
Muğla akşam namazı: 18.08
Muğla yatsı namazı vakti
Muğla yatsı namazı vakti: 19.29
Muğla için haftalık namaz vakitleri
Muğla için haftalık namaz vakitleri listesi detaylı olarak yukarıdaki görselde yer almaktadır.
Kaynak: HABER MERKEZİ