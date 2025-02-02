Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sitesinde yer alan bilgilere dayanarak, miladi takvime göre Aydın namaz vakitleri. İbadetlerini düzenli olarak yerine getirmek isteyenler için 3 Şubat 2025 Pazartesi günü Aydın’da sabah, akşam, öğle, ikindi, yatsı namazı saatleri hakkında bilgiler. Aydın’da sabah namazı saat kaçta kılınır? gibi sorular merak ediliyor. İşte 3 Şubat Pazartesi Aydın namaz vakitleri.
3 Şubat Pazartesi Aydın namaz vakitleri
Aydın sabah ezanı saati
Aydın’da sabah namazı imsak: 06.41
Aydın öğle namazı vakti
Aydın öğle namazı: 13.27
Aydın ikindi namazı vakti
Aydın ikindi namazı vakti: 16.16
Aydın akşam namazı vakti
Aydın akşam namazı: 18.41
Aydın yatsı namazı vakti
Aydın yatsı namazı vakti: 19.58
Aydın için haftalık namaz vakitleri
Aydın için haftalık namaz vakitleri listesi detaylı olarak yukarıdaki görselde yer almaktadır.
Kaynak: HABER MERKEZİ