Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sitesinde yer alan bilgilere dayanarak, miladi takvime göre Afyonkarahisar namaz vakitleri. İbadetlerini düzenli olarak yerine getirmek isteyenler için 30 Aralık 2024 Pazartesi günü Afyonkarahisar’da sabah, akşam, öğle, ikindi, yatsı namazı saatleri hakkında bilgiler. Afyonkarahisar’da sabah namazı saat kaçta kılınır? gibi sorular merak ediliyor. İşte 30 Aralık Pazartesi Afyon namaz vakitleri.

30 Aralık Pazartesi Afyon namaz vakitleri

Afyonkarahisar sabah namazı vakti

Afyonkarahisar’da sabah namazı imsak: 06.40

Afyonkarahisar akşam namazı vakti

Afyonkarahisar akşam namazı: 17.51

Afyonkarahisar öğle namazı vakti

Afyonkarahisar öğle namazı: 13.05

Afyonkarahisar ikindi namazı vakti

Afyonkarahisar ikindi namazı vakti: 15.31

Afyonkarahisar yatsı namazı vakti

Afyonkarahisar yatsı namazı vakti: 19.15

Afyonkarahisar için haftalık namaz vakitleri

Afyonkarahisar için haftalık namaz vakitleri listesi detaylı olarak yukarıdaki görselde yer almaktadır.