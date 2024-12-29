Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sitesinde yer alan bilgilere dayanarak, miladi takvime göre Aydın namaz vakitleri. İbadetlerini düzenli olarak yerine getirmek isteyenler için 30 Aralık 2024 Pazartesi günü Aydın’da sabah, akşam, öğle, ikindi, yatsı namazı saatleri hakkında bilgiler. Aydın’da sabah namazı saat kaçta kılınır? gibi sorular merak ediliyor. İşte 30 Aralık Pazartesi Aydın namaz vakitleri.
30 Aralık Pazartesi Aydın namaz vakitleri
Aydın sabah namazı vakti
Aydın’da sabah namazı imsak: 06.50
Aydın akşam namazı vakti
Aydın akşam namazı: 18.04
Aydın öğle namazı vakti
Aydın öğle namazı: 13.16
Aydın ikindi namazı vakti
Aydın ikindi namazı vakti: 15.45
Aydın yatsı namazı vakti
Aydın yatsı namazı vakti: 19.27
Aydın için haftalık namaz vakitleri
Aydın için haftalık namaz vakitleri listesi detaylı olarak yukarıdaki görselde yer almaktadır.
Kaynak: HABER MERKEZİ