Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sitesinde yer alan bilgilere dayanarak, miladi takvime göre Denizli namaz vakitleri. İbadetlerini düzenli olarak yerine getirmek isteyenler için 31 Aralık 2024 Salı günü Denizli’de sabah, akşam, öğle, ikindi, yatsı namazı saatleri hakkında bilgiler. Denizli’de sabah namazı saat kaçta kılınır? gibi sorular merak ediliyor. İşte 31 Aralık Salı Denizli namaz vakitleri.

31 Aralık Salı Denizli namaz vakitleri

Denizli sabah namazı vakti

Denizli’de sabah namazı imsak: 06.45

Denizli akşam namazı vakti

Denizli akşam namazı: 18.01

Denizli öğle namazı vakti

Denizli öğle namazı: 13.12

Denizli ikindi namazı vakti

Denizli ikindi namazı vakti: 15.41

Denizli yatsı namazı vakti

Denizli yatsı namazı vakti: 19.23

Denizli için haftalık namaz vakitleri

Denizli için haftalık namaz vakitleri listesi detaylı olarak yukarıdaki görselde yer almaktadır.