Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sitesinde yer alan bilgilere dayanarak, miladi takvime göre Muğla namaz vakitleri. İbadetlerini düzenli olarak yerine getirmek isteyenler için 31 Aralık 2024 Salı günü Muğla’da sabah, akşam, öğle, ikindi, yatsı namazı saatleri hakkında bilgiler. Muğla’da sabah namazı saat kaçta kılınır? gibi sorular merak ediliyor. İşte 31 Aralık Salı Muğla namaz vakitleri.

31 Aralık Salı Muğla namaz vakitleri

Muğla sabah namazı vakti

Muğla’da sabah namazı imsak: 06.47

Muğla öğle namazı vakti

Muğla öğle namazı: 13.15

Muğla ikindi namazı vakti

Muğla ikindi namazı vakti: 15.45

Muğla akşam namazı vakti

Muğla akşam namazı: 18.06

Muğla yatsı namazı vakti

Muğla yatsı namazı vakti: 19.27

Muğla için haftalık namaz vakitleri

Muğla için haftalık namaz vakitleri listesi detaylı olarak yukarıdaki görselde yer almaktadır.