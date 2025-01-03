Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sitesinde yer alan bilgilere dayanarak, miladi takvime göre Denizli namaz vakitleri. İbadetlerini düzenli olarak yerine getirmek isteyenler için 4 Ocak 2025 Cumartesi günü Denizli’de sabah, akşam, öğle, ikindi, yatsı namazı saatleri hakkında bilgiler. Denizli’de sabah namazı saat kaçta kılınır? gibi sorular merak ediliyor. İşte 4 Ocak Cumartesi Denizli namaz vakitleri.

4 Ocak Cumartesi Denizli namaz vakitleri

Denizli sabah namazı vakti

Denizli’de sabah namazı imsak: 06.46

Denizli öğle namazı vakti

Denizli öğle namazı: 13.14

Denizli ikindi namazı vakti

Denizli ikindi namazı vakti: 15.44

Denizli akşam namazı vakti

Denizli akşam namazı: 18.05

Denizli yatsı namazı vakti

Denizli yatsı namazı vakti: 19.26

Denizli için haftalık namaz vakitleri

Denizli için haftalık namaz vakitleri listesi detaylı olarak yukarıdaki görselde yer almaktadır.