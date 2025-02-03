Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sitesinde yer alan bilgilere dayanarak, miladi takvime göre Afyon namaz vakitleri. İbadetlerini düzenli olarak yerine getirmek isteyenler için 4 Şubat 2025 Salı günü Afyonkarahisar’da sabah, akşam, öğle, ikindi, yatsı namazı saatleri hakkında bilgiler. Afyonkarahisar’da sabah namazı saat kaçta kılınır? gibi sorular merak ediliyor. İşte 4 Şubat Salı Afyon namaz vakitleri.

4 Şubat Salı Afyon namaz vakitleri

Afyonkarahisar sabah namazı vakti

Afyonkarahisar’da sabah namazı imsak: 06.30

Afyonkarahisar öğle namazı vakti

Afyonkarahisar öğle namazı: 13.17

Afyonkarahisar ikindi namazı vakti

Afyonkarahisar ikindi namazı vakti: 16.04

Akşam ezanı Afyon

Afyonkarahisar akşam namazı: 18.29

Afyon yatsı namazı vakti

Afyonkarahisar yatsı namazı vakti: 19.48

Afyonkarahisar için haftalık namaz vakitleri

Afyonkarahisar için haftalık namaz vakitleri listesi detaylı olarak Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sitesinden alınan yukarıdaki görselde yer almaktadır.