Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sitesinde yer alan bilgilere dayanarak, miladi takvime göre Aydın namaz vakitleri. İbadetlerini düzenli olarak yerine getirmek isteyenler için 5 Şubat 2025 Çarşamba günü Aydın’da sabah, akşam, öğle, ikindi, yatsı namazı saatleri hakkında bilgiler. Aydın’da sabah namazı saat kaçta kılınır? gibi sorular merak ediliyor. İşte 5 Şubat Çarşamba Aydın namaz vakitleri.
5 Şubat Çarşamba Aydın namaz vakitleri
Aydın sabah ezanı saati
Aydın’da sabah namazı imsak: 06.40
Aydın öğle namazı vakti
Aydın öğle namazı: 13.28
Aydın ikindi namazı vakti
Aydın ikindi namazı vakti: 16.18
Aydın akşam namazı vakti
Aydın akşam namazı: 18.43
Aydın yatsı namazı vakti
Aydın yatsı namazı vakti: 20.00
Aydın için haftalık namaz vakitleri
Aydın için haftalık namaz vakitleri listesi detaylı olarak yukarıdaki görselde yer almaktadır.
Kaynak: HABER MERKEZİ