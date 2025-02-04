Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sitesinde yer alan bilgilere dayanarak, miladi takvime göre Aydın namaz vakitleri. İbadetlerini düzenli olarak yerine getirmek isteyenler için 5 Şubat 2025 Çarşamba günü Aydın’da sabah, akşam, öğle, ikindi, yatsı namazı saatleri hakkında bilgiler. Aydın’da sabah namazı saat kaçta kılınır? gibi sorular merak ediliyor. İşte 5 Şubat Çarşamba Aydın namaz vakitleri.

5 Şubat Çarşamba Aydın namaz vakitleri

Aydın sabah ezanı saati

Aydın’da sabah namazı imsak: 06.40

Aydın öğle namazı vakti

Aydın öğle namazı: 13.28

Aydın ikindi namazı vakti

Aydın ikindi namazı vakti: 16.18

Aydın akşam namazı vakti

Aydın akşam namazı: 18.43

Aydın yatsı namazı vakti

Aydın yatsı namazı vakti: 20.00

Aydın için haftalık namaz vakitleri

Aydın için haftalık namaz vakitleri listesi detaylı olarak yukarıdaki görselde yer almaktadır.