Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere dayanarak, miladi takvime göre Denizli namaz vakitlerini sizler için derledik. İbadetlerini düzenli olarak yerine getirmek isteyen Müslüman vatandaşlar için 5 Şubat 2025 Çarşamba günü Denizli’de sabah, akşam, öğle, ikindi, yatsı namazı saatleri hakkında bilgiler. Denizli’de sabah namazı saat kaçta kılınır? gibi sorular merak ediliyor. İşte 5 Şubat Çarşamba Denizli namaz vakitleri.

5 Şubat Çarşamba Denizli namaz vakitleri

Denizli sabah ezanı vakti

Denizli’de sabah namazı imsak: 06.35

Denizli öğle namazı vakti

Denizli öğle namazı: 13.23

Denizli ikindi namazı vakti

Denizli ikindi namazı vakti: 16.13

Denizli akşam namazı vakti

Denizli akşam namazı: 18.38

Denizli yatsı namazı vakti

Denizli yatsı namazı vakti: 19.55

Denizli için haftalık namaz vakitleri

Denizli için haftalık namaz vakitleri listesi detaylı olarak yukarıdaki görselde yer almaktadır.