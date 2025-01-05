Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sitesinde yer alan bilgilere dayanarak, miladi takvime göre Kütahya namaz vakitleri. İbadetlerini düzenli olarak yerine getirmek isteyenler için 6 Ocak 2025 Pazartesi günü Kütahya’da sabah, akşam, öğle, ikindi, yatsı namazı saatleri hakkında bilgiler. Kütahya’da sabah namazı saat kaçta kılınır? gibi sorular merak ediliyor. İşte 6 Ocak Pazartesi Kütahya namaz vakitleri.
6 Ocak Pazartesi Kütahya namaz vakitleri
Kütahya sabah namazı vakti
Kütahya’da sabah namazı imsak: 06.45
Kütahya öğle namazı vakti
Kütahya öğle namazı: 13.11
Kütahya ikindi namazı vakti
Kütahya ikindi namazı vakti: 15.37
Kütahya akşam namazı vakti
Kütahya akşam namazı: 17.58
Kütahya yatsı namazı vakti
Kütahya yatsı namazı vakti: 19.22
Kütahya için haftalık namaz vakitleri
Kütahya için haftalık namaz vakitleri listesi detaylı olarak yukarıdaki görselde yer almaktadır.
Kaynak: HABER MERKEZİ