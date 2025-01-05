Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sitesinde yer alan bilgilere dayanarak, miladi takvime göre Muğla namaz vakitleri. İbadetlerini düzenli olarak yerine getirmek isteyenler için 6 Ocak 2025 Pazartesi günü Muğla’da sabah, akşam, öğle, ikindi, yatsı namazı saatleri hakkında bilgiler. Muğla’da sabah namazı saat kaçta kılınır? gibi sorular merak ediliyor. İşte 6 Ocak Pazartesi Muğla namaz vakitleri.
6 Ocak Pazartesi Muğla namaz vakitleri
Muğla sabah namazı vakti
Muğla’da sabah namazı imsak: 06.48
Muğla öğle namazı vakti
Muğla öğle namazı: 13.17
Muğla ikindi namazı vakti
Muğla ikindi namazı vakti: 15.50
Muğla akşam namazı vakti
Muğla akşam namazı: 18.11
Muğla yatsı namazı vakti
Muğla yatsı namazı vakti: 19.31
Muğla için haftalık namaz vakitleri
Muğla için haftalık namaz vakitleri listesi detaylı olarak yukarıdaki görselde yer almaktadır.