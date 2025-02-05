Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere dayanarak, miladi takvime göre Denizli namaz vakitlerini sizler için derledik. İbadetlerini düzenli olarak yerine getirmek isteyen Müslüman vatandaşlar için 6 Şubat 2025 Perşembe günü Denizli’de sabah, akşam, öğle, ikindi, yatsı namazı saatleri hakkında bilgiler. Denizli’de sabah namazı saat kaçta kılınır? gibi sorular merak ediliyor. İşte 6 Şubat Perşembe Denizli namaz vakitleri.

6 Şubat Perşembe Denizli namaz vakitleri

Denizli sabah ezanı vakti

Denizli’de sabah namazı imsak: 06.34

Denizli öğle namazı vakti

Denizli öğle namazı: 13.23

Denizli ikindi namazı vakti

Denizli ikindi namazı vakti: 16.14

Denizli akşam namazı vakti

Denizli akşam namazı: 18.39

Denizli yatsı namazı vakti

Denizli yatsı namazı vakti: 19.56

Denizli için haftalık namaz vakitleri

Denizli için haftalık namaz vakitleri listesi detaylı olarak yukarıdaki görselde yer almaktadır.