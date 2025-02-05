Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sitesinde yer alan bilgilere dayanarak, miladi takvime göre Muğla namaz vakitleri. İbadetlerini düzenli olarak yerine getirmek isteyenler için 6 Şubat 2025 Perşembe günü Muğla’da sabah, akşam, öğle, ikindi, yatsı namazı saatleri hakkında bilgiler. Muğla’da sabah namazı saat kaçta kılınır? gibi sorular merak ediliyor. İşte 6 Şubat Perşembe Muğla namaz vakitleri.
6 Şubat Perşembe Muğla namaz vakitleri
Muğla sabah ezanı kaçta okunur
Muğla’da sabah namazı imsak: 06.37
Muğla öğle namazı vakti
Muğla öğle namazı: 13.26
Muğla ikindi namazı vakti
Muğla ikindi namazı vakti: 16.18
Muğla akşam namazı vakti
Muğla akşam namazı: 18.43
Muğla yatsı namazı vakti
Muğla yatsı namazı vakti: 20.00
Muğla için haftalık namaz vakitleri
Muğla için haftalık namaz vakitleri listesi detaylı olarak yukarıdaki görselde yer almaktadır.
Kaynak: HABER MERKEZİ