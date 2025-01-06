Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sitesinde yer alan bilgilere dayanarak, miladi takvime göre Aydın namaz vakitleri. İbadetlerini düzenli olarak yerine getirmek isteyenler için 7 Ocak 2025 Salı günü Aydın’da sabah, akşam, öğle, ikindi, yatsı namazı saatleri hakkında bilgiler. Aydın’da sabah namazı saat kaçta kılınır? gibi sorular merak ediliyor. İşte 7 Ocak Salı Aydın namaz vakitleri.

7 Ocak Salı Aydın namaz vakitleri

Aydın sabah namazı vakti

Aydın’da sabah namazı imsak: 06.51

Aydın öğle namazı vakti

Aydın öğle namazı: 13.20

Aydın ikindi namazı vakti

Aydın ikindi namazı vakti: 15.51

Aydın akşam namazı vakti

Aydın akşam namazı: 18.12

Aydın yatsı namazı vakti

Aydın yatsı namazı vakti: 19.33

Aydın için haftalık namaz vakitleri

Aydın için haftalık namaz vakitleri listesi detaylı olarak yukarıdaki görselde yer almaktadır.