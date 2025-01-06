Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sitesinde yer alan bilgilere dayanarak, miladi takvime göre Denizli namaz vakitleri. İbadetlerini düzenli olarak yerine getirmek isteyenler için 7 Ocak 2025 Salı günü Denizli’de sabah, akşam, öğle, ikindi, yatsı namazı saatleri hakkında bilgiler. Denizli’de sabah namazı saat kaçta kılınır? gibi sorular merak ediliyor. İşte 7 Ocak Salı Denizli namaz vakitleri.

7 Ocak Salı Denizli namaz vakitleri

Denizli sabah namazı vakti

Denizli’de sabah namazı imsak: 06.46

Denizli öğle namazı vakti

Denizli öğle namazı: 13.15

Denizli ikindi namazı vakti

Denizli ikindi namazı vakti: 15.46

Denizli akşam namazı vakti

Denizli akşam namazı: 18.07

Denizli yatsı namazı vakti

Denizli yatsı namazı vakti: 19.28

Denizli için haftalık namaz vakitleri

Denizli için haftalık namaz vakitleri listesi detaylı olarak yukarıdaki görselde yer almaktadır.