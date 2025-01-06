Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sitesinde yer alan bilgilere dayanarak, miladi takvime göre Kütahya namaz vakitleri. İbadetlerini düzenli olarak yerine getirmek isteyenler için 7 Ocak 2025 Salı günü Kütahya’da sabah, akşam, öğle, ikindi, yatsı namazı saatleri hakkında bilgiler. Kütahya’da sabah namazı saat kaçta kılınır? gibi sorular merak ediliyor. İşte 7 Ocak Salı Kütahya namaz vakitleri.

7 Ocak Salı Kütahya namaz vakitleri

Kütahya sabah namazı vakti

Kütahya’da sabah namazı imsak: 06.45

Kütahya öğle namazı vakti

Kütahya öğle namazı: 13.11

Kütahya ikindi namazı vakti

Kütahya ikindi namazı vakti: 15.38

Kütahya akşam namazı vakti

Kütahya akşam namazı: 17.59

Kütahya yatsı namazı vakti

Kütahya yatsı namazı vakti: 19.23

Kütahya için haftalık namaz vakitleri

Kütahya için haftalık namaz vakitleri listesi detaylı olarak yukarıdaki görselde yer almaktadır.