Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sitesinde yer alan bilgilere dayanarak, miladi takvime göre Afyon namaz vakitleri. İbadetlerini düzenli olarak yerine getirmek isteyenler için 9 Ocak 2025 Perşembe günü Afyonkarahisar’da sabah, akşam, öğle, ikindi, yatsı namazı saatleri hakkında bilgiler. Afyonkarahisar’da sabah namazı saat kaçta kılınır? gibi sorular merak ediliyor. İşte 9 Ocak Perşembe Afyon namaz vakitleri.
9 Ocak Perşembe Afyon namaz vakitleri
Afyonkarahisar sabah namazı vakti
Afyonkarahisar’da sabah namazı imsak: 06.42
Afyonkarahisar öğle namazı vakti
Afyonkarahisar öğle namazı: 13.10
Afyonkarahisar ikindi namazı vakti
Afyonkarahisar ikindi namazı vakti: 15.39
Afyonkarahisar akşam namazı vakti
Afyonkarahisar akşam namazı: 18.01
Afyonkarahisar yatsı namazı vakti
Afyonkarahisar yatsı namazı vakti: 19.23
Afyonkarahisar için haftalık namaz vakitleri
Afyonkarahisar için haftalık namaz vakitleri listesi detaylı olarak yukarıdaki görselde yer almaktadır.