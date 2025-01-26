Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere dayanarak, miladi takvime göre Kütahya namaz vakitleri. İbadetlerini düzenli olarak yerine getirmek isteyenler için 27 Ocak 2025 Pazartesi günü Kütahya’da sabah, akşam, öğle, ikindi, yatsı namazı saatleri hakkında bilgiler. Kütahya’da öğle namazı saat kaçta kılınır? akşam namazı saat kaçta kılınır? gibi sorular merak ediliyor. İşte 27 Ocak Pazartesi Kütahya namaz vakitleri.

27 Ocak Pazartesi Kütahya namaz vakitleri

Kütahya sabah ezanı saati

Kütahya’da sabah namazı imsak: 06.39

Kütahya öğle namazı vakti

Kütahya öğle namazı: 13.17

Kütahya ikindi namazı vakti

Kütahya ikindi namazı vakti: 15.57

Kütahya akşam ezanı saati

Kütahya akşam namazı: 18.21

Kütahya yatsı namazı vakti

Kütahya yatsı namazı vakti: 19.41

Kütahya için haftalık namaz vakitleri

Kütahya için haftalık namaz vakitleri listesi detaylı olarak yukarıdaki görselde yer almaktadır.