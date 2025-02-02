Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere dayanarak, miladi takvime göre Kütahya namaz vakitleri. İbadetlerini düzenli olarak yerine getirmek isteyenler için 3 Şubat 2025 Pazartesi günü Kütahya’da sabah, akşam, öğle, ikindi, yatsı namazı saatleri hakkında bilgiler. Kütahya’da öğle namazı saat kaçta kılınır? Akşam namazı saat kaçta kılınır? gibi sorular merak ediliyor. İşte 3 Şubat Pazartesi Kütahya namaz vakitleri.
3 Şubat Pazartesi Kütahya namaz vakitleri
Kütahya sabah ezanı saati
Kütahya’da sabah namazı imsak: 06.34
Kütahya öğle namazı vakti
Kütahya öğle namazı: 13.19
Kütahya ikindi namazı vakti
Kütahya ikindi namazı vakti: 16.04
Kütahya akşam ezanı saati
Kütahya akşam namazı: 18.29
Kütahya yatsı namazı vakti
Kütahya yatsı namazı vakti: 19.49
Kütahya için haftalık namaz vakitleri
Kütahya için haftalık namaz vakitleri listesi detaylı olarak yukarıdaki görselde yer almaktadır.