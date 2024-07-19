İzmir'in Buca ilçesinde dün başlayan orman yangınında, günün ilk ışıklarıyla birlikte hava araçları etkin mücadelesine yeniden başladı. Yangının kontrol altına alınması ve alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmasının önlenmesi için Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve güvenlik güçleri koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir'in Buca ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde dün öğleden sonra başlayan orman yangını, hızla büyüyerek Gaziemir ilçesine de sıçradı. Yangına müdahale için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 7 uçak, 16 helikopter, 35 arazöz, 11 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 yer ekibiyle çalışmalara başladı.

Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan alevler, Gaziemir Sarnıç Mahallesi'nde evlere sıçrama tehlikesi oluşturdu. Güvenlik güçleri tarafından evler tahliye edilirken, alevlerin ilerlememesi için setler oluşturuldu.

Gece boyunca devam eden müdahalede, 4 gece görüşlü helikopterler havadan, itfaiye ekipleri, arazözler ve su tankerleri karadan yangınla mücadele etti. Günün ilk ışıklarıyla birlikte hava araçlarının tekrar su dökme operasyonlarına başlamasıyla çalışmalar hız kazandı.

Yangının yerleşim yerlerini tehdit etmesinin önüne geçilmesiyle birlikte tahliye edilen vatandaşlar evlerine geri dönmeye başladı. Orman Genel Müdürlüğü ve Milli Savunma Bakanlığına ait helikopterler, Sarnıç Göleti'nden su alarak alevlere müdahale etti.

Gün doğumuyla birlikte yeniden aktif hale gelen hava araçları, yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba harcadı. Gaziemir Sarnıç Mahallesi'nde evlerin tahliye edilmesi ve güvenlik setlerinin oluşturulmasıyla alevlerin yayılması önlenmeye çalışıldı.

Su tankerleri ve arazözlerle yapılan karadan müdahalelerle yangının büyümesi engellendi. Yangının etkilediği bölgelerdeki vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için çalışmaların devam ettiği belirtildi.