Ünlü işadamı Hacı Sabancı'nın, 2021'de evlendiği Nazlı Kayı ile mutlu bir hayat sürerken, bir başka kadının açtığı babalık davası, gündemi sarstı. Fatma D., 4 yaşındaki oğlu Uzay’ın babasının Hacı Sabancı olduğunu öne sürerek dava açmıştı. Adli Tıp Kurumu'na yapılan DNA testi, şok edici sonuçları ortaya koydu.

Uzay’ın babası Hacı Sabancı mı?

Fatma D., Uzay isimli çocuğunun babasının Hacı Sabancı olduğunu iddia ederek, uzun süren yasal sürecin ardından 11 Aralık 2024’te Adli Tıp Kurumu’na başvurdu. Küçük Uzay, DNA testi için alınan örneklerle birlikte, Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Hacı Sabancı ise yurt dışında olduğunu belirterek bir hafta süre talep etti.

Test sonuçlarının açıklanmasının ardından, Hacı Sabancı'nın Uzay D. ile yüzde 99,99 oranında genetik bağı olduğu tespit edildi. Bu sonuç, Sabancı ailesinin özel hayatını yeniden gündeme taşıdı.



Sonuçların ardından, gözler Hacı Sabancı ve eşi Nazlı Sabancı'ya çevrildi. Sabancı, sosyal medya hesabından eşi Nazlı Sabancı ve kızları Arzu Alara ile birlikte çekilen samimi bir fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafın altına ise, Nazlı Sabancı kalp emojisiyle eşine olan sevgisini belirterek dikkatleri üzerine çekti.

Nazlı Sabancı ise eşiyle olan fotoğrafına kalp koyarak paylaşım yaptı.