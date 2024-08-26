Sabancı Holding, teknoloji ve dijitalleşme alanındaki büyüme hedefleri doğrultusunda önemli bir adım attı. Holdingin Hollanda merkezli iştiraki Dx Technology Services and Investment BV (DxBV), Türkiye'nin önde gelen bulut bilişim şirketlerinden Bulutistan'ın yüzde 65'ini temsil eden hisseleri 39 milyon dolar karşılığında satın aldı. Satın alma işlemi, 23 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirildi.

Yönetim kontrolü Sabancı'da

Bu satın alma ile birlikte, DxBV'nin Bulutistan yönetim kurulundaki kontrolü de artacak. Yapılan anlaşmaya göre, DxBV, toplam 5 üyeden oluşan yönetim kurulunda 4 üyeyi aday gösterme hakkına sahip olacak. Bu, Sabancı'nın Bulutistan üzerindeki stratejik karar alma sürecinde daha etkin olmasını sağlayacak.

Sabancı'nın Bulutistan'daki toplam payı yüzde 75,5 oldu

Sabancı Holding'in bir diğer iştiraki olan Ak Portföy Yönetimi A.Ş.'nin Sabancı Ventures aracılığıyla Bulutistan'da yüzde 10,5'lik bir paya sahip olduğu biliniyor. Bu son satın almayla birlikte, Sabancı Holding’in Bulutistan’daki toplam etkin ortaklık payı yüzde 75,5’e yükseldi. Bu durum, Bulutistan’ın Sabancı Holding’in finansal raporlarında konsolide edilmesine olanak tanıyacak.

Bulutistan'ın geleceği: Sabancı ile daha güçlü

Sabancı Holding'in bu stratejik yatırımı, bulut bilişim alanında Türkiye'deki lider pozisyonunu pekiştirmeyi hedefliyor. Bulutistan'ın teknolojik altyapısı ve müşteri portföyü, Sabancı'nın dijitalleşme vizyonunu daha da ileriye taşıyacak. Ayrıca, bu satın almanın Bulutistan’ın hem yerel hem de uluslararası pazarda büyümesine katkı sağlayacağı öngörülüyor.