Sabancı Holding, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, Sabancı Renewables'ın ABD’de inşası süren Oriana Solar Projesi için 137 milyon dolarlık finansman sağlandığını duyurdu. Proje, 2025’in ikinci çeyreğinde devreye girecek.

Sabancı Holding'in yenilenebilir enerji hamlesi

Sabancı Holding, yenilenebilir enerji yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Şirketin ABD'deki Sabancı Renewables Inc. üzerinden yürüttüğü Oriana Solar Projesi, hem güneş enerjisi üretimi hem de enerji depolama kapasitesiyle dikkat çekiyor. 232 MW kapasiteli güneş enerjisi santrali ve 60 MW kapasiteli enerji depolama tesisinden oluşan bu proje, Sabancı Holding’in sürdürülebilir enerji hedefleri doğrultusunda önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Finansmanın detayları

Sabancı Holding tarafından yapılan açıklamaya göre, projeye sağlanan 137 milyon dolarlık finansman, "Tax Equity Investor" modeliyle elde edildi. Bu model, ABD’deki enerji projelerinde kullanılan bir finansman yöntemi olup, yatırımcıların vergi avantajları elde etmesine olanak tanıyor. Projenin finansmanının yüzde 75’i kredi ve dış kaynaklar aracılığıyla sağlanırken, Sabancı Renewables Inc. bu yatırımın yüzde 25’lik kısmını kendi sermayesiyle karşılıyor.

Projenin önemi ve gelecek hedefleri

Oriana Solar Projesi, Sabancı Holding'in enerji alanındaki uluslararası büyüme stratejisinin bir parçası olarak dikkat çekiyor. Güneş enerjisi üretimi ve enerji depolama kapasitesine sahip olan bu proje, ABD pazarındaki yenilenebilir enerji dönüşümüne katkı sağlayacak. Ayrıca, projenin 2025’in ikinci çeyreğinde tamamlanarak faaliyete geçmesi bekleniyor.

Yatırımcı güveni

Sabancı Holding’in açıklamasında, uluslararası finans kuruluşlarının ve yatırımcıların projeye olan güveninin altı çiziliyor. Orta ve büyük ölçekli banka ve finans kuruluşları, Sabancı Renewables Inc. ve Oriana Solar Projesi’nin finansmanında önemli bir rol oynayarak, şirketin küresel enerji yatırımlarına duyulan güveni somutlaştırdı.

Yenilenebilir enerji ve sabancı grubu

Sabancı Holding, enerji sektöründe sürdürülebilir çözümlere odaklanarak yenilenebilir enerji projelerine ağırlık veriyor. Oriana Solar Projesi, bu kapsamda holdingin en büyük yurt dışı yatırımlarından biri olarak öne çıkıyor. Bu yatırımla Sabancı, enerji sektöründeki global rekabet gücünü artırmayı ve çevre dostu çözümleri genişletmeyi hedefliyor.