İSTANBUL (AA) - Sabancı Holding, ilk çeyrekte yaklaşık 15 milyar TL’lik kombine yatırım gerçekleştirirken, dinamik stratejik portföy yönetimiyle topluluk şirketlerinin büyüme potansiyelini ortaya çıkaran stratejik adımlar atmayı sürdürdü.

Sabancı Holding, 2024 yılının ilk çeyreğine ilişkin enflasyon muhasebesi uygulanmış finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, ilk 3 ayda kombine satışlarını 239 milyar TL seviyesine yükselten Sabancı Holding’de kombine FAVÖK 33,3 milyar TL olarak gerçekleşirken, banka dışı FAVÖK marjı ise 1,3 puan arttı.

Söz konusu dönemde holding, düşük borçluluk oranı ve güçlü nakit pozisyonuyla sağlıklı bilanço yapısını korumayı sürdürdü.

Geçen yılın sonunda 7 milyar lira seviyesinde bulunan holdingin nakit pozisyonu, Exsa birleşmesinin tamamlanması ve temettü gelirlerinin etkisiyle 14,4 milyar liraya yükselerek tarihin en yüksek seviyesine ulaştı.

Geçen yıl karı üzerinden dağıttığı yaklaşık 6,2 milyar liralık temettüyle hisse başı temettü miktarını yıllık bazda yüzde 68 artıran holding, yatırımlarına da devam etti.

Holding, ilk çeyrekte yaklaşık 15 milyar TL’lik kombine yatırım gerçekleştirirken, dinamik stratejik portföy yönetimiyle topluluk şirketlerinin büyüme potansiyelini ortaya çıkaran stratejik adımlar atmayı sürdürdü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Alper, yeni ekonomi odaklı büyüme stratejileriyle, enerji ve dijital başta olmak üzere Türkiye'nin yeşil dönüşümüne katkı sağlayacak yatırımlara hız verdiklerini belirterek, enerji üretimi alanında Avrupa'nın en büyük kara tipi rüzgar enerjisi projelerinden olan 1000 MW’lık YEKA RES-2'de saha ilerlemelerini sürdürdüklerini aktardı.

Yenilenebilir enerji alanındaki yetkinliklerini Türkiye'nin hizmetine sunarken, yeni teknolojilerin izinde ilerlemeye de devam ettiklerine dikkati çeken Alper, "Bu kapsamda, topluluk şirketimiz Enerjisa Üretim, ülkemizi yeşil hidrojen ve yeşil amonyak konusunda bir üretim merkezi haline getirme hedefi doğrultusunda önemli adımlar attı. Diğer yandan, e-mobilite şirketimiz Eşarj, Türkiye genelinde 1000 istasyon ve 1780 şarj noktasına ulaştı." ifadelerini kullandı.

- Yüksek hızlı DC şarj altyapısı konusunda yüzde 30'un üzerinde pazar payı

Alper, yüksek hızlı DC şarj altyapısı konusunda yüzde 30'un üzerinde pazar payıyla bu alandaki liderliklerini sürdürdüklerini kaydederek, "Malzeme teknolojileri iş kolumuzun küresel temsilcilerinden Çimsa ise Mersin'de devreye aldığı 45 milyon dolarlık kalsiyum alüminat çimento (CAC) yatırımıyla, bu alanda dünyanın en büyük üçüncü üreticisi konumuna ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.

Topluluk şirketlerinin operasyonel mükemmeliyet yaklaşımıyla güçlü bir performans gösterdiğini belirten Alper, "Brisa, European Rubber Journal'ın yayınladığı 'Tire Maker Rankings'te (Lastik Üretici Sıralaması) operasyonel karlılıkta birinciliğini sürdürdü. Küresel ayak izini pekiştirmeye devam eden Temsa'nın Fransa'ya ihraç ettiği yeni nesil elektrikli otobüsler, tarihin en yeşil olimpiyatı unvanını almaya hazırlanan Paris 2024'te izleyicilerin şehir içindeki transferlerinde kullanılacak." açıklamasını yaptı.

Alper, Carrefoursa'nın büyüme yolculuğunda dijitali etkin şekilde kullandığını aktararak, mağazanın ilk çeyrekte 348 bin yeni müşteri kazandığı ve toplam 10,9 milyon müşteriye ulaştığı bilgisini paylaştı.

Teknosa'nın çoklu kanal büyümesine devam ettiğini ve tamamen dijital bir kimliğe bürünme yolunda önemli adımlar atmayı sürdürdüğünü belirten Alper, "Hayata geçirdiği yapay zeka uygulamasıyla, müşteri çağrılarında değerlendirme oranını yüzde 5'ten yüzde 99'a yükselterek, yapay zekanın sadece operasyonel verimlilikte değil, müşteri deneyiminde de devrim yaratan yüzünü ortaya koydu. Aynı şekilde, dijital bankacılıkta Türkiye'ye öncülük eden Akbank da 2024'ün ilk çeyreğinde ekonomimize sağladığı kredi desteğini 1 trilyon 57 milyar lirası nakdi olmak üzere toplam 1 trilyon 323 milyar lira seviyesine çıkardı." ifadelerini kullandı.

- "Dünya'nın Sabancı'sı vizyonuyla küresel ayak izlerimizi de güçlendiriyoruz"

Türkiye’deki yatırımlarının yanında "Dünya'nın Sabancı'sı" vizyonuyla küresel ayak izlerini de güçlendirdiklerini ifade eden Alper, ABD’deki ilk güneş santralleri olan 272 MW'lık Cutlass II projeleriyle saha çalışmalarının tamamlandığını ve santralin yüzde 100 kapasiteyle üretime başladığı bilgisini paylaştı.

Alper, 232 MW'lık Oriana Solar projelerinde ise saha çalışmalarının başlatıldığını aktararak, "ABD'deki yenilenebilir enerji yatırımlarımızı sürdürürken, geleceğin enerji çözümlerinin geliştiricisi olmamızı sağlayacak yıkıcı inovasyon yatırımlarımıza da devam ediyoruz. Bu doğrultuda, yapay zekâ odaklı iklim teknolojileri şirketi AiDash'e yatırımımızı gerçekleştirirken, Clean Energy Ventures üzerinden kurulan fona da dahil olduk. Malzeme teknolojileri iş kolumuzda ise ABD'nin ardından Avrupa'da da büyümesini sürdüren Kordsa, 2022'de bünyesine kattığı İtalya merkezli Microtex'te yeni prepreg hattı yatırımını tamamladı." açıklamasını yaptı.

Türkiye’de ve yurt dışında tüm bu yatırımları hayata geçirirken, sahip oldukları teknolojik yetkinliği iş süreçlerini daha sürdürülebilir hale getirmek için kullandıklarını kaydeden Cenk Alper, "Bu sayede, Karbon Saydamlık Projesi’nin (CDP) 14. İklim Değişikliği ve Doğa Konferansı’nda, Topluluk şirketlerimizin 5'i CDP Global A Listesi’nde, 4'ü ise CDP Türkiye Liderleri arasında yer almayı başardı. İklim acil durumuyla mücadele konusunda gösterdiğimiz çabaların sonucunu bu şekilde almaktan büyük gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Alper, geçen günlerde Türkiye’nin toplumsal kalkınmasına katkıda bulunacak çok önemli bir projeye daha hayat verdiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Sabancı Gençlik Seferberliği ile, 'Bütün ümidim gençliktedir' diyen Ulu Önder Atatürk'ün izinde, Türkiye çapında yeni bir sosyal girişim modelinin temellerini atıyoruz. Bugüne kadar yurt içi ve yurt dışındaki AR-GE merkezlerimizle, kuluçka merkezlerimizle, üniversite iş birliklerimizle, girişim sermayesi fonlarımızla, Topluluk şirketlerimizle, Sabancı Üniversitesi ve Sabancı Vakfı ile toplumsal etki projelerimizle ve en önemlisi 60 bin Sabancı Gönüllüsü ile daha iyi bir gelecek inşa etmek için birlikte çok çalıştık. Şimdi tüm bu öğrenimlerimizi, Sabancı Teknoloji ve Etki Merkezleri Ağı altında birleştiriyor ve 'Geleceğimizi Kimseye Vermiyoruz' diyerek gençlerimiz için seferber ediyoruz."