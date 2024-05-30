İSTANBUL (AA) - Sabancı Vakfı ile AgeSA'nın katkılarıyla Hatay'daki Arsuz Sabancı Ortaokulu AgeSA Binası tamamlandı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmak için ilk günden bu yana yoğun çalışmalar gerçekleştiren Sabancı Vakfı ve Sabancı Topluluğu Şirketleri'nin, bölgeye yönelik destekleri sürüyor.

"Hatay’a 3 ayda 3 okul" sözüyle 2023'te yola çıkan ve planladığı gibi okulları rekor sürede eğitime kazandıran Sabancı Vakfı, bir yıl içerisinde Hatay'ın farklı ilçelerine 4 okul inşa etti.

Okulların beşincisi Arsuz Sabancı Ortaokulu AgeSA Binası da Sabancı Topluluğu şirketlerinden AgeSA'nın katkılarıyla açıldı. Açılış törenine, Arsuz Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, Arsuz Belediye Başkanı Sami Üstün, Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Harun Tüysüz, Arsuz İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yanmaz, Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, AgeSA İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı Burak Yüzgül ile öğrenci ve öğretmenler katıldı.

- Robotik çalışmalar ve kodlama eğitimleri verilecek

4 dersliğin yanında, Bilişim Teknolojileri ve Robotik Atölyeleri'nin de yer aldığı binada, ortaokul öğrencileri teknoloji kullanımı, robotik çalışmaları ve kodlama ile ilgili bugünün eğitim yaklaşımlarını ve trendleri uygulama imkanına sahip olacak. Öğrencilerin yaratıcı ve analitik düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik hayata geçen atölyelerde, modern eğitim yaklaşımları teknolojiyle birleşerek inovatif projeler üretilmesi sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, öncelikleri arasında deprem bölgesinde eğitim öğretim faaliyetlerinin hız kesmeden sürdürülmesi olduğunu belirtti.

Depremin ardından acil ihtiyaçların karşılanmasına odaklanarak bölgenin yardımına koştuklarını vurgulayan Safkan, kalıcı olarak ne yapabileceklerini araştırırken, bölgedeki en büyük ihtiyaçlar arasında eğitim öğretim faaliyetlerinin devam etmesinin yer aldığını gördüklerini belirtti.

Öğrencilerin ve öğretmenlerin okul ortamında bir arada olması ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin güvenli bir şekilde sürmesinin, bölgenin toparlanması adına önemli olduğuna işaret eden Safkan, "50. yılına giren Vakfımızın en öncelikli konusu, bugüne kadar her zaman eğitim oldu. Deprem bölgesinin de bu anlamda ayağa kalkması için var gücümüzle eğitim ile ilgili çalışmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

- "Farklı projelerle bölge halkını destekliyoruz"

Eğitim ve kalkınmayı "Cumhuriyet meselesi" olarak gördüklerini kaydeden AgeSA İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı Burak Yüzgül de Sabancı Arsuz Ortaokuluna AgeSA binasını hediye etmenin mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi.

Yüzgül, bölgedeki depremin ardından geçen seneden bu yana farklı projelerle bölge halkını desteklediklerini vurgulayarak, şunları belirtti:



"Eğitimin devamlılığı için de elimizi taşın altına koymak istedik. Çünkü biliyoruz ki bu felaketin yaralarının sarılması, çocukların ve gençlerin hayatlarına devam edebilmeleri için eğitim, büyük önem taşıyor. Çocuklarımızı geleceğin dijital dünyasına hazırlamak adına okulumuza yeni ek binanın yanı sıra 'Bilişim Teknolojileri ve Robotik Atölyeleri' dersliğini kazandırmaktan dolayı da mutluluk duyuyoruz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın yanında olmaya devam ederken, deprem bölgesindeki ihtiyaçları karşılamayı da sürdüreceğiz."

Sabancı Vakfı, Reyhanlı ilçesinde yapımına depremden önce başlanan Enerjisa Hatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini 23 Nisan 2023'te eğitime kazandırdı. Yapısal çelikten inşa edilen Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki Sabancı Lassa Ortaokulu 19 Mayıs 2023'te, Arsuz Sabancı Ortaokulu ise 21 Haziran 2023'te tamamlanarak 2023-2024 eğitim-öğretim yılında öğrenci ve öğretmenlerle buluştu.



Enerjisa Atatürk İlkokulu da 23 Nisan 2024'te eğitime hazır hale geldi.























