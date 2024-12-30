Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, 2023 yılı boyunca toplamda 37,1 milyon yolcuya hizmet vererek, Türkiye’nin 2’nci, Avrupa’nın ise 10’uncu en yoğun havalimanı oldu. Ancak yılın son ayında, özellikle Noel ve yeni yıl tatilleri dolayısıyla yaşanan yoğunluk, havalimanı için bir rekorun daha kırılmasına yol açtı.

Aralık ayında tarihi rekor

2023 yılının en yoğun günlerinden biri, 29 Aralık’ta yaşandı. Bu tarihte, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uluslararası yolcu trafiği 77 bin 652 kişiyle zirveye çıktı. Dış hatlarda 37 bin 910 gelen ve 39 bin 742 giden yolcu olmak üzere toplam 77 bin 652 yolcuya hizmet verildi. Bu, havalimanının tarihindeki en yüksek yolcu trafiği sayısı olarak kaydedildi. Rekorun kırıldığı gün, dış hatlarda toplamda 424 uçuş gerçekleştirildi. Bir önceki rekor ise 17 Kasım’da 72 bin 587 yolcu ile elde edilmişti.

Global bağlantılar artıyor

Sabiha Gökçen Havalimanı, 2024’te de İstanbul’un dünyada en çok ziyaret edilen şehirler arasında yer almasını göz önünde bulundurarak, uluslararası yolcu trafiğini arttırmaya devam ediyor. Havalimanı, 51 ülkede 38 iç hat ve 103 dış hat olmak üzere toplamda 141 destinasyonla hizmet veriyor.

Yeni hedefler ve büyüyen uçuş ağı

2024 yılı itibariyle, Sabiha Gökçen Havalimanı’nın uçuş ağına 15 yeni dış hat ve 1 iç hat olmak üzere toplamda 16 yeni destinasyon eklendi. Bu yeni rotalarla birlikte, havalimanı uzak mesafeleri daha yakın hale getirerek küresel bağlantılarını genişletiyor.

En hızlı büyüyen destinasyonlar

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda, 2024’te en fazla büyüme kaydeden destinasyonlar arasında Rotterdam (Hollanda) yüzde 122 büyüme ile ilk sırada yer alırken, Kahire (Mısır) yüzde 100 ve Belgrad (Sırbistan) ise yüzde 72 büyüme ile ilk üçe girdi.

Yolcu odaklı hizmetle yükseliş

Havalimanı yetkilileri, bu büyük başarıları, artırılan destinasyon sayısı ve yolcu odaklı hizmetlerin kalitesini geliştirmeye yönelik yapılan yatırımların sonucunda elde ettiklerini belirtiyor