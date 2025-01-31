İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nın işletmecisi Malezya Havalimanları Holdings Berhad (MAHB), 1 Ocak 2025 itibariyle çalışanlarına önemli bir maaş artışı müjdesi verdi. Yapılan açıklamaya göre, maaşlarda toplamda yüzde 25 oranında bir artış yapılacak. Bu artış, bireysel performans değerlendirmelerine dayalı olarak uygulanacak.

Maaşlara yüzde 25 zam yapılacak

Airporthaber'de yer alan bilgilere göre, İSG’de çalışanların yemek kartı ödeneği de önemli ölçüde artırıldı. Aylık yemek kartı bedeli, günlük 300 TL'den 430 TL'ye çıkarılarak toplamda 9.460 TL olarak belirlendi. Bu artış, çalışanların yaşam standartlarını iyileştirmeyi hedefliyor.

İSG çalışanlarına Temmuz 2024'te de zam yapılmıştı

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda çalışan personelin maaşlarına Temmuz 2024'te yüzde 25 oranında bir ara zam yapılmıştı. Bu yeni düzenleme, çalışanların motivasyonunu artırmayı ve onların havalimanındaki verimliliklerini daha da yükseltmeyi amaçlıyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı 2024’ü rekorla kapattı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, 24. yaşını kutladığı 2024 yılına damgasını vurdu. Havalimanı, yıl sonunda 41,5 milyon yolcu sayısına ulaşarak büyük bir rekor kırdı. Bu başarı, Sabiha Gökçen’i Türkiye'nin ikinci, Avrupa'nın dokuzuncu en yoğun havalimanı yapıyor.