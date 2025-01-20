İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, Pegasus Havayolları'na ait İstanbul-Bahreyn seferini yapmaya hazırlanan yolcu uçağına yapılan bomba ihbarı paniğe yol açtı. Olay üzerine güvenlik güçleri hızlıca harekete geçti, ancak yapılan aramalar sonucunda ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı.

Polis ve bomba imha ekipleri olay yerindeydi

Havalimanına sevk edilen polis ekipleri ve bomba imha uzmanları, uçakta detaylı aramalar gerçekleştirdi. Kabin ve kargo bölümünde yapılan incelemeler sırasında herhangi bir patlayıcı ya da tehlikeli maddeye rastlanmadı. Aramanın tamamlanmasının ardından, uçak güvenli bir şekilde sefer için hazırlanmaya başladı.

Sefer gecikmeli gerçekleşecek

İhbarın asılsız olduğunun anlaşılmasının ardından Bahreyn seferi biraz gecikmeli olarak gerçekleştirilecek. Olay nedeniyle uçak seferden çekilirken, yolcular havayolu şirketi tarafından tahsis edilen başka bir uçakla Bahreyn’e yönlendirildi.

Güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki güvenlik önlemleri, bomba ihbarı sonrası arttırıldı. Yetkililer, yolcuların güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli tüm tedbirleri aldı.