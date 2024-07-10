Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş (HEAŞ) tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşların iptal edileceği bildirildi. Yolcuların, uçuş durumlarını havayolu şirketlerinin web siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmeleri istendi.

Olumsuz hava koşulları uçuşları etkiliyor

İstanbul'da 11 Temmuz 2024 tarihinde beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılması planlanan uçuşlarda iptaller yaşanacak. HEAŞ, alınan karara göre saat 13.00’a kadar olan uçuşların yüzde 10'unun iptal edileceğini duyurdu.

Yolculara uyarı: Uçuş bilgilerini kontrol edin

HEAŞ tarafından yapılan açıklamada, yolcuların mağduriyet yaşamamaları için uçuş bilgilerini havayolu şirketlerinin web siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmeleri gerektiği belirtildi. Açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanında 11.07.2024 tarihinde beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, MADKOM’da alınan karara göre; saat 13.00’a kadar olan uçuşların yüzde 10’u iptal edilecektir. Uçuşunuzu havayolunun web sitesi ve çağrı merkezinden takip edebilirsiniz" denildi.