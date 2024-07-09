Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Elazığ merkezli olmak üzere Mersin, Adana ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Yapılan detaylı soruşturmalar sonucunda, şüphelilerin vatandaşları evde sabun paketleme işi vaadiyle kandırarak nitelikli dolandırıcılık suçu işledikleri ortaya çıktı.

Jandarma dolandırıcılara fırsat vermedi

Jandarmanın titiz çalışmaları sonucu, bu suçları işledikleri iddia edilen 11 şüpheli yakalandı ve gözaltına alındı. Şüphelilerden 10'u tutuklanırken, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonların koordinasyonu Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sağlandı ve Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütüldü. Şüphelilerin vatandaşları kandırmak için evde sabun paketleme işi vaadi kullandıkları ve bu şekilde nitelikli dolandırıcılık suçu işledikleri belirlendi. Yapılan incelemelerde, dolandırıcılık ağına dahil olan şüphelilerin organize bir şekilde hareket ettikleri tespit edildi.