Sabuncubeli Tüneli’nde kablo onarım çalışmaları nedeniyle İzmir'den Manisa yönüne giden trafik akışında geçici değişiklik yapıldı. İzmir'den Manisa istikametine doğru trafik akımına kapatıldığı öğrenildi.

Sabuncubeli Tüneli, İzmir ile Manisa arasındaki en önemli bağlantı yolunda başlayan onarım çalışmaları, tünel içerisindeki kabloların bakım ve yenileme işlemlerini kapsıyor. Çalışmaların İzmir-Manisa yönünde yapıldığı ve tünelin bu istikamete kapatıldığı bildirildi.

Trafik akışı alternatif yoldan sağlanacak

İzmir'den Manisa'ya doğru olan yolcular, Sabuncubeli Tüneli’ndeki çalışmalar nedeniyle ana otoyolu kullanamayacak. Trafik, eski Manisa yoluna yönlendirildi. Bu güzergâhın trafiğe açılmasıyla birlikte yolculuklar devam edecek.

Yol kullanıcılarına, bu geçici güzergâhı kullanmaları ve olası trafik yoğunluğuna karşı dikkatli olmaları tavsiye ediliyor.