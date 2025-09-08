UEFA’nın resmi açıklamasına göre, cezanın nedeni futbolcunun saç dökülmesi tedavisinde kullandığı bir ilacın yasaklı madde içermesi.

MANCHESTER UNITED MAÇINDA TESPİT EDİLDİ

UEFA, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Athletic Club ile Manchester United arasında oynanan karşılaşmanın ardından yapılan doping kontrolünde Alvarez’in numunesinde yasaklı maddeye rastlandığını duyurdu.

Yapılan detaylı incelemenin ardından 30 yaşındaki futbolcuya 10 ay sahalardan uzak kalma cezası verildi. UEFA’nın kararına göre Alvarez, 2 Şubat 2026’dan itibaren antrenmanlara başlayabilecek, 2 Nisan 2026 itibarıyla ise resmi maçlarda forma giyebilecek.

"YANLIŞLIKLA KULLANDIM"

Temmuz ayında konuya ilişkin açıklama yapan Alvarez, pozitif sonucun büyük bir yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını belirtti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Test sonuçlarının pozitif çıkmasının nedeni, saç dökülmesini önlemek için kullandığım bir ilaç. İçeriğinde yasaklı bir madde olduğunu fark etmeden bu tedaviyi uyguladım. UEFA ile iş birliği yaparak tüm detayları paylaştım. Böyle bir durumun kasıtlı olmadığını kanıtlamak için elimden geleni yapıyorum.”

ATHLETIC CLUB'DAN DESTEK MESAJI

İspanyol kulübü Athletic Club, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, futbolcularının yanında olduklarını belirterek, “Yeray Alvarez, kulübümüzün disiplinine ve değerlerine bağlı bir oyuncudur. Bu olayın kasıtlı bir doping girişimi olmadığının farkındayız. Hukuki süreç boyunca Alvarez’in yanında olacağız” ifadelerini kullandı.

KARİYERİ İÇİN KRİTİK SÜREÇ

30 yaşındaki futbolcu, kariyerinin en verimli döneminde aldığı bu ceza ile büyük bir şok yaşarken, Athletic Club savunmasında önemli bir boşluk oluştu. Alvarez’in, 2026 Nisan ayında sahalara geri döndüğünde formunu yeniden kazanmak için yoğun bir çalışma programı uygulaması bekleniyor.

Bu olay, sporcuların tedavi süreçlerinde kullandıkları ilaçlara dair daha dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.