Kahramanmaraş'ta yaşayan 45 yaşındaki yabancı uyruklu Yasin Dibo, saç ekimi operasyonu için Gaziantep'teki özel bir hastaneye gitti. Ancak operasyon sırasında hayatını kaybetti. Olay, Dibo ailesini ve çevresini derinden sarstı.

Aileden şok iddialar

Yasin Dibo'nun oğlu Muhammed Dibo, babasının ameliyat öncesi kendilerine fotoğraflar gönderdiğini belirtti. "Babam ameliyata gireceğini söyledi. Sonrasında ne yaptılar bilmiyorum; narkozu mu fazla verdiler, başka bir şey mi yaptılar, ama o an vefat etmiş," dedi. Muhammed Dibo, operasyonu gerçekleştiren doktorun olay sonrası hastaneden kaçtığını iddia etti ve şunları ekledi: "Şikayetçi olduk, ifademizi verdik. Hastane bize zorla bazı belgeler imzalatmaya çalıştı ama biz imzalamadık. Doktor bu durumu fark edince hemen hastaneden kaçmış. Öğrendiğimize göre polisler doktoru tutuklamış. Ölüm nedeni hakkında kesin bir bilgi yok, otopsi sonucunu bekliyoruz."

Hastaneden herhangi bir açıklama gelmedi

Gaziantep'teki hastane yönetimi, yaşanan trajik olayla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Dibo ailesi, adalet arayışlarını sürdürüyor ve otopsi raporunun sonuçlanmasını bekliyor.