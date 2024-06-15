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Sadece İnsan Derneği, yaklaşık 910 hayırseverin desteğiyle 130 büyükbaş keserek kurban etlerini Kampala'nın farklı bölgelerinde açlık ve kıtlık yaşayan 5 bin aileye ulaştıracak.

Kale'deki tarihi cami cuma ve bayram namazlarında ibadete açık olacak

Kale'deki tarihi cami cuma ve bayram namazlarında ibadete açık olacak

Derneğin Kurumsal İletişim Koordinatörü İskender Tagiyev ve görevliler, Kampala bölgesindeki hayvan pazarında incelemelerde bulundu.

Sadece İnsan Derneği , Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı.

KAMPALA (AA) - Sivil toplum kuruluşu Sadece İnsan Uluslararası Yardım Derneği, Uganda 'nın başkenti Kampala'da 130 kurban kesecek.

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