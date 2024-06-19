KAMPALA (AA) - Sadece İnsan Uluslararası Yardım Derneği, "Bir Damla Umut Projesi" kapsamında hayırseverlerin destekleriyle Uganda'daki 1066'ncı su kuyusunu açtı.

Kurban Bayramı faaliyetleri kapsamında Kampala'ya gelen heyet, kente 30 kilometre uzaklıktaki Musabala kasabasında su kuyusunun açılışını gerçekleştirdi.

Açılış için düzenlenen törene, dernek temsilcileri, din adamları ve çok sayıda davetli katıldı.

Derneğin Kurumsal İletişim Koordinatörü İskender Tagiyev, AA muhabirine, su kuyularıyla bölge halkını temiz suya kavuşturduklarını söyledi.

Daha önce olduğu gibi bundan sonra da Uganda halkının yanında olmaya devam edeceklerini ifade eden Tagiyev, "Dernek olarak kuraklıkla mücadele eden 30'dan fazla ülkede Bir Damla Umut Projesi kapsamında su kuyuları açmaya devam ediyoruz. Yıl içerisinde açılan su kuyuları, her gün içme suyu temin etmek için çile çeken yerel halk arasında büyük sevince neden oluyor. Bu çalışmayla, kirli içme sularından doğabilecek hastalıkların önüne geçmeyi amaçlıyoruz. Şimdiye kadar Uganda'da açtığımız su kuyularıyla günde 500 bin insan temiz içme suyuna erişebiliyor." dedi.

Kıtlık ve kuraklıkla mücadele eden zorlu coğrafyalarda temiz suya erişmenin oldukça zor olduğunu belirten Tagiyev, "Projemiz kapsamında milyonlarca insana umut olduk, bölgede yaşayan yerel halkın içme suyuna erişiminin zor olduğu Yumbe, Musabala, Bombo ve Kungu'da dahil Uganda genelinde su kuyularını açmaya devam edeceğiz." dedi.