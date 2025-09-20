Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran, kulübün geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin şampiyon olana kadar durmayacağını belirten Saran, “Şampiyon olamazsak 2027'de aday olmayacağım” dedi. Ayrıca, camianın birleşmesi gerektiğine vurgu yaparak, seçimde verecekleri kararın Fenerbahçe'nin geleceği için çok önemli olduğunu ifade etti.

''YİNE UMUTSUZLUKTU!''

"2018'de değişimin nedeni, 4 yıllık şampiyonluk hasretiydi. Van Persie'ler, Nani'ler, hatta Robben'in adını kullandığımız reklamlar vardı. Şampiyonluk geldi mi? Hayır. Çünkü mesele yönetimdi, yine umutsuzluktu."

''TARAFTARI SÜREKLİ SUÇLADINIZ''

"Niye şampiyon olamıyoruz biliyor musunuz? Çünkü taraftarı sürekli suçladınız. Çünkü teknik direktörleri sürekli değiştirip, her sezon bambaşka ihtiyaçlar doğrultusunda transfer planları yapıp son gün alelacele transferlere yöneldiniz. 7 yılda 11 hoca değiştirip 100'ün üzerinde transfer yaptınız. 3 Temmuz'u bahane etmeyeceğiz dediniz. Her fırsatta camiayı ayrıştırmak için bunu yaptınız."

''TARAFTARI HİÇE SAYDINIZ''

"2024'te Trabzon'da alınan tarihi zaferin ardından 2 Nisan'da tam burada 20 bini aşkın kongre üyemizin iradesini hiçe sayarak tersine karar verdiniz."

''KİMSEYİ DİNLEMEDİNİZ''

"Ortak akıl dediniz, Fenerbahçe için kafa yoran kimseyi dinlemediniz. En ufak eleştiride herkesi düşman ilan ettiniz. Camiaya hesap vereceğim deyip kendi sözünüzden bile korktunuz. Yıllardır yapı yapı diyerek şampiyonluğa yürüyen takımı 'siz olamazsınız' diye inandırdınız."

''BEN BUNA MACERA DERİM''

"Bilin ki bu takım sizin seçtiğiniz hocalar ve futbolcular yüzünden değil... Fenerbahçe için yola çıkan insanlara yeni macera diyorsunuz. Ben demem. Ben neye macera derim biliyor musunuz, 7 yıldır şampiyon olamayan yönetimden şampiyonluk beklemeye macera derim."

''FENERBAHÇE'YE RAHAT YOK!''

"Peki tüm bunları düzelttik diyelim. Rahatlıkla şampiyon olabilir miyiz? Hayır. Çünkü Fenerbahçe'ye rahat yok. Alanyaspor maçında tüm Türkiye'nin gözü önünde bir kez daha bir tiyatro sergilendi. Fenerbahçe'nin alın terine damga vuruldu. İsimler değişiyor operasyonlar değişmiyor. Burada MHK, Cihan Aydın deyip isimlere indirgemeyeceğim. Bu operasyonlar seçim gündemi değil. Yıllardır süren sistematik anlayışın sonucudur. Seçime birkaç gün kala bu operasyonun bir maçta yaşanması, kongreye müdahale diye nitelendirilemez. Bu tablo seçimlerden bağımsızdır."

''SAHADA VE MASADA YALNIZ KALMAYACAK''

''Olayın akabinde Ali Koç ile görüşmüş, elimizden ne geliyorsa yapmaya hazır olduğunu belirtmiştim. Yarın başkan kim olursa olsun Fenerbahçe sahada ve masada yalnız kalmayacak. Ben sizden açık çek istemiyorum. Artık bu kulüp bir kişinin cebine değil camianın omuzlarına yüklenmeli."

''2027'DE ADAY OLMAYACAĞIM''

"Kendimize güveniyoruz, o kadar güveniyoruz ki söz veriyoruz, eğer şampiyon olamazsak 2027 olağan kongrede aday olmayacağım."

''O KUPA KADIKÖY'ÜN NORMALİ OLACAK''

"Sonunda şampiyon olduğumuzda o kupayı yeniden ayağa kaldırdığımız Kadıköy cehenneminin, Fenerbahçe ruhunun, tüm Türkiye'ye hatırlattığımız Fenerbahçe ihtişamının, birlik beraberliğimizin sembolü olarak yaşayan tüm başkanlarla, divan başkanlarıyla birlikte kaldıracağız. O kupa Kadıköy'ün yeniden normali olacak."

''EN BÜYÜK SÖZDÜR''