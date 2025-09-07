Fenerbahçe’de başkan adaylarından Sadettin Saran’ın adaylığıyla ilgili yapılan iptal başvurusuna yanıt geldi. Saran, adaylığıyla ilgili herhangi bir engel bulunmadığını belirterek, Yüksek Divan Kurulu’na gerekli bilgilerin iletildiğini söyledi.

İptal başvurusu yapıldı

Bir Fenerbahçe kongre üyesi, Sadettin Saran’ın sahibi olduğu “Tuttur” şirketindeki hisseleri gerekçe göstererek Saran’ın adaylığının geçersiz sayılması için başvuruda bulundu. Yapılan başvuru, Yüksek Divan Kurulu (YDK) tarafından incelemeye alındı.

Hukuk ekibi savunma hazırlıyor

Süreç kapsamında Saran’ın hukuk ekibinin savunmasını Pazartesi günü kulübe sunacağı öğrenildi. YDK’nın ise Salı günü toplanarak adaylıkla ilgili kararını açıklaması bekleniyor.

Saran’dan açıklama gecikmedi

Konuyla ilgili konuşan Sadettin Saran, “Tuttur hisselerinden feragat için başvurumuzu çok önce yaptık. Adaylığımızın önünde hiçbir engel yok. Şekip Bey’e gereken bilgiler gitti. Salı günü YDK tarafından gerekli açıklama yapılacak” ifadelerini kullandı.