Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Chobani Stadyumu’nda düzenlenen basın toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Saran, iletişim, şeffaflık ve birlik temalarının altını çizdi, Tedesco’nun durumu, mali tablo ve 25 Ekim’de yapılacak Olağanüstü Genel Kurul hakkında bilgi verdi.



Basın Toplantısında Öne Çıkanlar

Başkan Saran, ilk basın toplantısında şeffaf ve adil olma taahhüdünde bulundu. Medya mensuplarına yönelik akreditasyon yasağı olmayacağını duyurdu. Saran, Fenerbahçe’ye zarar veren yalan haberlere karşı hassasiyet istedi.

Tedesco ve Takım Yönetimi

Saran, Teknik Direktör Domenico Tedesco’nun oyuncuların güvenini kazandığını ve arkasında duracağını belirtti. Samandıra’daki takım psikolojisine dikkat çekerek, birlik ve beraberliği güçlendirmek için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Kadro dışı oyunculara yönelik kararların Fenerbahçe menfaatine uygun alındığını ifade etti.

Mali Durum ve Sponsorluk

Başkan, kulübün mali durumuna dair spekülasyonlara karşı açıklama yaptı. Harcama ve nakit akışının kontrol altında olduğunu, gelirleri artıracak sponsorluk projeleri yürüttüklerini belirtti. Bankalar Birliği’nden çıkış sürecinin yakında tamamlanacağını açıkladı.

Genel Kurul ve Gelecek Planları

Saran, 25 Ekim’de yapılacak Olağanüstü Genel Kurul’un önemine vurgu yaptı. Sağduyulu her Fenerbahçeli için katılımın kritik olduğunu belirtti. 100 günlük plan çerçevesinde kulüp içi projeler, transfer çalışmaları ve Samandıra’nın iyileştirilmesine odaklandıklarını açıkladı.

İletişim ve Yönetim Prensipleri

Başkan, yönetim anlayışının şeffaf ve adil olduğunu vurguladı. “Kimse kimsenin adamı değil, herkes Fenerbahçe’nin adamı” mesajını verdi. Popülizm yerine doğru olanı yapacaklarını, tribünlerde adil davranacaklarını belirtti.