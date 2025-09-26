Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, kulübün futbol şubesinde önemli kararlar almaya hazırlanıyor. İlk adımın, yönetimde görev alan Devin Özek ile yolların ayrılması olacağı belirtiliyor.

Devin Özek dönemi sona eriyor

Ali Koç döneminde göreve getirilen Devin Özek’in, Sadettin Saran’ın planlamasında yer almadığı öğrenildi. Fenerbahçe’nin yeni başkanının kısa süre içinde resmi ayrılığı açıklaması bekleniyor.

Futbol şubesinde yeni yapılanma

Sadettin Saran, futbol şubesinde farklı bir organizasyon modeli üzerinde çalışıyor. Bu kapsamda Domenico Tedesco ile ilgili de yeni bir yol haritası belirlenmesi gündemde.

Fırtına öncesi sessizlik

Kulüpte şu anda resmi açıklama yapılmazken, yönetim kademesinde hareketli günlerin yaklaştığı ifade ediliyor. Saran’ın göreve gelir gelmez önceliğini futbol yapılanmasına verdiği görülüyor.

Sezon beklentileri

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’de sezona istediği başlangıcı yapamamış ve puan kayıplarıyla rakibi Galatasaray’ın gerisine düşmüştü. Yönetimin yeni kararlarının, takımın gidişatına doğrudan etki etmesi bekleniyor.