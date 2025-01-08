Türk sinemasının en büyük isimlerinden biri olan Sadri Alışık’ın hayatı, özel bir filmle beyazperdeye taşınıyor. Sev Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği ve Sadri Alışık Kültür Merkezi'nin (SAKM) yaratıcı yapımcılığını üstlendiği projede, Sadri Alışık’ın hayatı, sanatı ve özel yaşantısı detaylı bir şekilde ele alınacak.

Sadri Alışık’ın sanatına ve ailesine dair her şey beyazperdede

Sadri Alışık’ın Türk sinema ve tiyatrosuna kattığı eşsiz değerler, büyük aşkı Çolpan İlhan ve oğlu Kerem Alışık’la olan ilişkisi, sanatçıların özel dünyası ve bilinmeyen yönleriyle filmde izleyiciyle buluşacak. Film, izleyicilere hem sanatçının güçlü kariyerini hem de özel hayatındaki duygusal yolculuğu derinlemesine sunacak.

100. yıla özel bir proje: 2025’te vizyonda

Sadri Alışık’ın doğumunun 100. yılına özel olarak hazırlanan bu film, sanatçının hatırasını yaşatacak ve Türk sinemasının unutulmaz isminin mirasını yeni nesillere aktarmayı amaçlayacak. Yönetmen koltuğunda, filmin senaryosuna da imza atacak olan Özer Feyzioğlu oturuyor.

Sadri Alışık'ın hayatı efsane bir filmle anlatılacak

Film, sinemaseverlere sadece Sadri Alışık’ı değil, Türk sinemasının kültürüne yaptığı katkıları ve izlediği sanatsal yolu da derinlemesine anlatacak. 2025 yılına damgasını vuracak bu projeyle, Alışık’ın yaşamı bir kez daha ışık tutarak, sinema tarihindeki yerini pekiştirecek.