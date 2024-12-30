Çok Güzel Hareketler Bunlar’ın sevilen oyuncusu Safa Sarı, baba olmanın heyecanını takipçileriyle paylaştı. 2022 yılında Kübra Sarı ile evlenen Sarı çifti, 2024 yılına özel bir hediyeyle veda etti. Ünlü komedyen, eşi ve yeni doğan kızlarıyla çektiği ilk fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. "Hayatımıza hoş geldin kızımız Dolunay..." notuyla paylaşım yapan Safa Sarı, kızının adını da ilk kez açıkladı.

Safa Sarı'nın paylaşımına tebrik yağdı

Komedyenin paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü. İbrahim Büyükak, Celil Nalçakan, Ercan Saatçi, Demir Betül ve Aslıhan Hünel gibi ünlü isimlerden tebrik mesajları geldi. Safa Sarı'nın paylaştığı fotoğraf, binlerce beğeni aldı.

Bebeğin müjdesini daha önce duyurmuştu

Safa Sarı, geçtiğimiz yıl Eylül ayında eşi Kübra Sarı ile birlikte bebek beklediklerini duyurmuştu. Çift, bu mutlu haberle takipçilerini sevindirmişti. Sarı, o dönemde "Bir çocuğumuz olacak, içimiz kıpır kıpır" şeklinde paylaşım yapmış ve bebeğin gelişini sabırsızlıkla beklediklerini dile getirmişti.

2024'e mutlu bir başlangıç

Safa Sarı ve eşi Kübra Sarı, 2024 yılına kızlarının doğumuyla mutlu bir başlangıç yaptı. Hayatlarının bu özel anı sosyal medyada paylaşarak, mutluluklarını takipçileriyle paylaştılar.