SAFİYE DOĞANAY YAZ TATİLİNDE 56 KİLOYA DÜŞTÜ

Usta yorumcu, söz yazarı ve besteci Safiye Doğanay, arka arkaya çıkardığı tekli şarkıların elde ettiği başarı sonrası, Mersin’de yazlığında inzivaya çekildi. Yaz tatilini adeta bir spor kampına çeviren Safiye Doğanay, her gün 3 saat yüzerken dalgıçlıktaki ustalığıyla zıpkın ile balık avladı. Deniz sefası sonrası dinlenen usta yorumcu her akşam 8.000 adımlık yürüyüşünü ihmal etmedi. Yaz tatilinde hiç yemediği kadar yemek yediğini de ifade eden Safiye Doğanay, yaz döneminde 10 kilo verdiğini ve 56 kilo olmayı başardığını sözlerine ekledi. Ünlü yorumcu Safiye Doğanay “Ben diyetlere inanmıyorum, bana sağlıksız bir yol gibi geliyor. Yaz tatilinde hem dinlendim hem spor yaparak formumu yakaladım, gönlümce de yemek yemenin tadını çıkararak zayıfladım. Özellikle akşam yürüyüşünün faydası olduğunu gördüm, gece hareketsizliği kilo olarak geri geliyor. Ben zayıflamanın şifresini çözdüm” dedi.

SAFİYE DOĞANAY “Kapaksız Şişeler” KLİP LİNK

https://www.youtube.com/watch?v=-6pThvF6ReA

