Ünlü sanatçı Safiye Soyman, uzun yıllardır MS hastalığıyla mücadele eden 47 yaşındaki oğlu Harun Akaröz'ün vefatının ardından sahneye dönmesi nedeniyle kendisine yöneltilen eleştirilere sert yanıt verdi. Soyman, yaşadığı derin acıya rağmen sahneye geri dönmesini eleştirenlere sosyal medya ve telefon aracılığıyla açıklamalarda bulundu.

"Böyle bir acıda ahkam kesilmez"

Soyman, "Dışarıdan '40'ı beklesin' demek kolay" diyerek eleştirmenlere karşı sert bir tutum sergiledi. "Bunu yapanları Allah’a havale ediyorum. Acıyı kimin nasıl yaşadığı, taşıdığı bilinmez. Böyle bir acıda ahkam kesilmez. Oğlum için 25 yıl mücadele ettim. Bu ölüme hazırdık. Çocuğum son zamanlarda acı çekiyordu. Yavrumu Allah daha fazla çektirmeden yanına aldı. Benim acım son nefesime kadar devam edecek. Anneliğimi kimse tartışmasın," ifadelerini kullandı.

Sahneye çıkmaya devam edeceğini belirten Soyman, "Benim oğlum sahneye çıkmamı çok severdi. Üzülmemi hiç istemezdi. Gönlüm rahat, içim rahat. Ben sahneye çıkmaya devam edeceğim çünkü almış olduğum işlerim var. Acımı içimde yaşayacağım, işime saygı göstereceğim," dedi.