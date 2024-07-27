Ünlü şarkıcı Safiye Soyman, 24 yıldır MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla mücadele eden 47 yaşındaki oğlu Harun Akaröz’ün vefat haberini aldığı büyük bir üzüntü içinde. Harun Akaröz, gece saatlerinde solunum yetmezliği şikayeti nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve maalesef kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Harun Akaröz, uzun yıllardır MS hastalığıyla mücadele ediyordu. Sağlığındaki olumsuz gelişmeler üzerine gece saatlerinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Ancak solunum yetmezliği nedeniyle yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Akaröz'ün vefat haberi, ailesi ve sevenleri arasında derin bir üzüntüye yol açtı.

Safiye Soyman, oğlu Harun Akaröz’ün vefat haberini Bodrum'da aldı. Kendisinin de yaz aylarını geçirdiği Yeşilbaşköy köyünde geçirdiği süre boyunca sağlığının iyileştiğini belirten Soyman, acı haberi aldıktan sonra hemen Burdur’a doğru yola çıktı.

Harun Akaröz, MS hastalığına karşı verdiği mücadelenin yanı sıra, ailesi ve sevenleri tarafından cesur bir birey olarak hatırlanacak. 47 yaşında hayatını kaybeden Akaröz'ün anısına, yakınları ve sevenleri derin bir hüzün içinde.