Harun Akaröz, 27 Temmuz Cumartesi günü yaşamını yitirdi ve Bodrum'da toprağa verildi. Acılı anne Safiye Soyman, sosyal medya üzerinden duygusal bir mesaj paylaştı.

Son yolculuğuna uğurlandı

Harun Akaröz, 24 yıldır MS hastalığı ile mücadele ediyordu. Bu zorlu süreçte annesi Safiye Soyman ve ailesi, Harun'un yanında olarak ona destek oldular. Ancak, Harun Akaröz'ün yaşam mücadelesi 27 Temmuz'da sona erdi ve ailesi tarafından Bodrum'da düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Safiye Soyman'dan duygusal paylaşım

Oğlunun vefatı sonrası büyük bir üzüntü içinde olan Safiye Soyman, sosyal medya hesaplarından duygusal bir mesaj yayınladı. Soyman, oğlunun MS hastalığına yakalandığı ilk günleri hatırlatarak şu sözleri paylaştı:

"Oğlumun ilk MS teşhisi konulduğu zaman. Ah Ah yavrum hep yaşayacaksın benim gönlümde. Mekanın cennet olsun canım oğlum canım yavrum. Meleksin melekler gibi gittin."