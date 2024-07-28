Safiye Soyman'ın oğlu Harun Akaröz, 25 yıllık MS (Multiple Skleroz) hastalığı mücadelesinin ardından Burdur'da hayata veda etti. Cenaze töreni, ünlü isimlerin de katılımıyla Bodrum Gündoğan'da gerçekleştirildi.

25 yıldır MS hastalığıyla mücadele ediyordu

MS Hastalığı ve Son Durumu

Harun Akaröz, 25 yıldır MS hastalığıyla mücadele ediyordu. 52 yaşındaki Akaröz, solunum yetmezliği nedeniyle Burdur'da hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Akaröz, hayatını kaybetti. Safiye Soyman, oğlunun tabutu başında gözyaşlarına hakim olamadı.

Cenaze Töreni ve Katılımcılar

Cenaze töreni, Muğla'nın Bodrum ilçesi Gündoğan Mahallesi'nde bulunan Gündoğan Merkez Camii'nde düzenlendi. Safiye Soyman, hayat arkadaşı Faik Öztürk ile beraber camiye gelen yakınlarını gözyaşları içinde karşıladı. Törene, sunucu ve şarkıcı Seren Serengil, sunucu ve oyuncu Seray Sever, sunucu Ebru Akel gibi isimler de katıldı. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Akaröz, Gündoğan mezarlığına defnedildi.

Faik Öztürk, "Allah kimseye evlat acısı vermesin"

Faik Öztürk'ün Açıklamaları

Faik Öztürk, cenaze töreninde yaptığı konuşmada, "Harun çok çekti, çok mücadele etti. Safiye muhteşem baktı, 7 yıl boyunca yanımızda kaldı. Acımız büyük, Allah kimseye evlat acısı vermesin" dedi. Öztürk, Safiye Soyman'ın oğlunun ölümünden sonra Harun'un yastığına sarılarak uyuduğunu belirtti.

Safiye Soyman'ın Duygusal Sözleri

Safiye Soyman, gözyaşları içinde "Oğlum beni bekliyormuş, çok iyi baktım ona. Morgda ellerimle yıkadım. Gülerek gitti benim çocuğum" dedi. Soyman, oğlunun rahatsızlığı nedeniyle son yıllarda Bodrum'da yaşadığını, yaz aylarını ise Burdur'un Ağlasun ilçesine bağlı Yeşilbaşköy köyünde geçirdiğini belirtti.

Harun Akaröz son yolculuğuna uğurlandı

Harun Akaröz, Safiye Soyman'ın ve sevenlerinin gözyaşlarıyla uğurlandı. Cenaze töreni boyunca duygusal anlar yaşandı. Aile ve yakınları, Harun Akaröz'ün ölümünden dolayı derin üzüntü içindeydi.