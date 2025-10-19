Karabük’ün Safranbolu ilçesinde safran hasadı sezonu açıldı. Dünyanın en pahalı baharatı olarak bilinen safran, boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda sektörlerinde kullanılıyor. Ayrıca hücre yenileme, hafıza güçlendirme, astım ve sindirim sorunları gibi sağlık faydaları bulunuyor.

Bu yılki hasattan elde edilen safran, kilosu 600 bin TL’den satışa sunulacak. Safran tarlalarını görmek isteyen yerli ve yabancı turistler, özellikle Yukarıçiftlik Köyü’ndeki tarlaları ziyaret etmeye devam ediyor.

Safran Festivali ve Yağışlı Hava

Safran hasadıyla eş zamanlı olarak 9. Safran Festivali düzenlendi. Festivalde ziyaretçilere safranlı pilav ve kara çorba ikram edildi. Ancak yağışlı hava ve çamurlu tarlalar, hasadı olumsuz etkiledi.

Safran üreticisi İsmail Yılmaz, festivalde yaptığı açıklamada:

"Bu yıl yoğun yağış nedeniyle tarlalardan çok fazla safran çiçeği toplayamadık. Misafirlerin çiçekleri çiğnememesi için sınırlı toplama yaptık."

Kilosu 600 Bin Lira: Safranın Değeri Artıyor

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından coğrafi işaret tescili alan Safranbolu safranı, kalite ve değerini koruyarak dünya çapında tanınıyor. Bu yılki hasatta sınırlı ürün alınması, fiyatın yüksek kalmasına neden oldu.