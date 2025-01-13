Safranbolu’nun işlek Sadri Artunç Caddesi’nde cuma akşamı saat 17.40’ta, kuyumcu dükkanının kapanmasına dakikalar kala 3 soyguncu ellerinde silah ve yüzlerinde kar maskesiyle dükkâna girdi. Çalışanları etkisiz hale getiren zanlılar, vitrindeki 20 kilograma yakın altını iki çantaya doldurarak hızla olay yerinden kaçtı.

Çalınan altınlar bulundu

Karabük Emniyet Müdürlüğü’nün titiz çalışması ve Polis Özel Harekât Timleri’nin desteğiyle soygundan 15 saat sonra zanlılar yakalandı. Gözcülük yaptığı belirlenen 33 yaşındaki Ramazan Karakaş, ardından metruk bir evde saklanan 21 yaşındaki Cemal Çelikay, 19 yaşındaki kardeşi Rıza Çelikay ve 19 yaşındaki Emre Ünlük kıskıvrak yakalandı.

Soygun sırasında çalınan 20 kilogram altının bir kısmı olayın yaşandığı ilk gün bulunurken, diğer kısmı kanyon içinde saklandığı yerde ele geçirildi. Altınlar kuyumcuya teslim edilmek üzere emniyette muhafaza altına alındı.

7 saat süren yargı süreci

Safranbolu Emniyet Müdürlüğü’nde ifadeleri alınan zanlılardan Cemal ve Rıza Çelikay kardeşler ile Emre Ünlük, suçu itiraf etti. Gözcülük yaptığı belirlenen Ramazan Karakaş ise olay yerine sadece çay içmek için gittiğini iddia ederek suçlamaları reddetti. Savcılıktaki ifadelerinin ardından nitelikli yağma suçlamasıyla Sulh Ceza Mahkemesi’ne sevk edilen 4 kişi, 7 saat süren yargı süreci sonunda tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Cemal Çelikay’ın spor kariyeri dikkat çekti

Zanlılardan Cemal Çelikay’ın 2019’da Türkiye Genç B Erkekler Şampiyonası’nda sol kolda Türkiye şampiyonu, 2022’de ise Türkiye ikincisi olduğu öğrenildi. Çelikay’ın ayrıca bölgesel ve il birincilikleri bulunduğu belirtildi. Polis korumasında adliyeden çıkarılan zanlıların yakınlarının, “Aslanlar gibi yatıp çıkarsınız” diye bağırmaları dikkat çekti. Gazetecilerin “Pişman mısınız?” sorusuna ise Cemal Çelikay, “Pişmanım” cevabını verdi.